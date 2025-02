Ilfattoquotidiano.it - Dazi Trump, Sapelli: “Non ci danneggiano sul lungo periodo, protezionismo Usa c’è sempre stato. Fa molta più paura von der Leyen”

“Idiall’Europa? Niente di nuovo sotto il sole, la situazione non è molto diversa da quella che si stava annunciando già da un decennio. Anche con l’amministrazione Biden si faceva dumping sociale finanziando l’industria nazionale e locale.è un abile propagandista ma i suoi avversari sono ignoranti e sciocchi, per certi versi molto più di lui. Con la decadenza del pensiero economico, l’informazione è tale che si dimenticano cose elementari”. Sono le parole pronunciate a 5 Notizie, su Radio Cusano Campus, dall’economista Giuliocirca ipromessi da Donaldsui prodotti europei.“Ci sonostati cicli di libero scambismo e dinella politica americana – spieganon fa altro che enfatizzare certi temi, come io le regole sanitarie o i processi di unificazione tecnica, molto peggiori deie utilizzati tantissimo nella nostra “brillantissima” industria rappresentata per anni da Finmeccanica e poi da Leonardo“.