Lapresse.it - Dazi, la Cina risponde a Trump: tariffe del 15% su carbone e 10% su greggio

Leggi su Lapresse.it

Il Ministero del Commercio cinese ha annunciato martedì che avrebbe implementatodi contrasto contro gli Stati Uniti su più prodotti. Il governo ha affermato che avrebbe implementato una tariffa del 15% sui prodotti a base die gas naturale liquefatto, nonché una tariffa del 10% su petrolio, macchinari agricoli e auto di grossa cilindrata.La tariffa del 10% ordinata dal Presidente Donaldsullasarebbe dovuta entrare in vigore martedì, anche seaveva pianificato di parlare con il Presidente cinese Xi Jinping nei prossimi giorni. Pechino indagherà su Google per violazione norme antitrustLaha annunciato che indagherà su Google per sospetto di violazione delle leggi antitrust. Martedì, l’Amministrazione statale di Pechino per la regolamentazione del mercato ha affermato di aver avviato un’indagine su Google per sospetto di violazione delle leggi antitrust.