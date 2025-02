Quotidiano.net - Dazi, la Cina risponde a Trump: tariffe del 15% a gas e carbone e del 10% al petrolio. Poi accusa Google di monopolio

Roma, 4 febbraio 2025 - Stamane alle 6 italiane sono entrati in vigore i dazi Usa del 10% sui prodotti cinesi. E Pechino ha subito lanciato la sua rappresaglia annunciando tariffe del 15% sulle importazioni di gas naturale liquefatto (Gnl) e di carbone, il 10% sul petrolio e sull'import e macchinari per l'agricoltura dagli Stati Uniti. E come se non bastasse è in corso un'indagine antitrust contro Google. Infine ha presentato un reclamo all'Organizzazione mondiale del commercio (Wto) "per difendere i suoi legittimi diritti e interessi" in risposta all'aumento delle tariffe unilaterali volute da Trump. Trump parlerà con Xi Il presidente Usa ha fatto sapere che parlerà con il presidente cinese, Xi Jinping, questa settimana.