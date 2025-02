Thesocialpost.it - Dazi, il dietrofront di Donald Trump: Messico e Canada salvati (per un mese)

Leggi su Thesocialpost.it

ha annunciato su Truth Social la decisione di sospendere icommerciali nei confronti delper un periodo di 30 giorni, con l’obiettivo di valutare la possibilità di definire un accordo economico stabile.“Ilha accettato di garantire un confine settentrionale sicuro e di porre fine alla piaga mortale delle droghe come il Fentanyl, che hanno invaso il nostro Paese, causando la morte di centinaia di migliaia di americani e devastando famiglie e comunità in tutta la nazione”, ha scrittonel suo messaggio.Il tycoon ha poi ribadito il suo impegno per la sicurezza interna: “Come presidente, è mio dovere proteggere gli americani, e sto facendo esattamente questo. Sono molto soddisfatto di questo primo risultato”.La decisione arriva in un contesto di tensioni commerciali tra Washington e Ottawa, condeterminato a rivedere i rapporti economici con i partner storici degli Stati Uniti.