Secoloditalia.it - Dazi, il consigliere di Obama e Clinton tifa Meloni: “Gli italiani dovrebbero essere contenti che ci sia lei”

Leggi su Secoloditalia.it

Arriva un riconoscimento che non ti aspetti «Giorgiaha fatto un lavoro molto efficace nel costruire rapporti con Donald Trump e il suo team. Ora è il momento di raccogliere i frutti di queste relazioni»: a parlare al Corriere di Bologna è Alec Ross, distingueshed visiting professor della Bologna business school. Quel che afferma il docente sul ruolo strategico che giocherà il premier è da prendere molto sul serio, visto che ha fatto parte del team di transizione presidenziale-Biden e aveva lavorato con Hillary. Dunque, un esperto del sistema industriale. Suisi eprime con grande chiarezza e lo fa da un angolo visuale, l’Emilia Romagna, non casuale: un po’ìl simbolo di prodotti alimentari, merci, distretti industriali che sono il top del Made in Italy. Dunque un profilo ideale per ragionare su quali possonole conseguenze negative delle imposte sulle merci europee in arrivo negli Stati Uniti.