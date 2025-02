Quotidiano.net - Dazi, gli effetti sull’Italia: “Cibo e meccanica a rischio. Ma esporteremo altrove”

Roma, 4 febbraio 2025 – Carlo Altomonte, docente di politica economica dell’Università Bocconi di Milano, non si fascia la testa per l’arrivo, probabile, deidi Trump anche all’interno dei nostri confini. E non si sofferma solo sui rischi ma, soprattutto, sugli strumenti che l’Europa ha a disposizione per fermare l’offensiva americana sui mercati. Professor Altomonte, quali sono i pericoli per l’Italia? Quali sono i settori più esposti? “L’interscambio commerciale con gli Usa è di circa una settantina di miliardi all’anno. L’effetto sulla nostra economia varierà a seconda dall’entità delle tariffe che saranno decise dall’amministrazione americana. Ma non prevedo grandi scosse. Potremo perdere qualche miliardo di interscambio. E ci potranno essere imprese che soffrono di più. Ma credo che riusciranno a riposizionarsi sui mercati a patto di fare fronte comune e non scendere in piazza per protestare”.