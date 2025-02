Quotidiano.net - Dazi amari

Firenze, 4 febbraio 2025 – L’amministrazione Trump ha annunciato l’introduzione didel 25 per cento nei confronti di due tra i maggiori partner commerciali degli Stati Uniti - Messico e Canada - spiegando che questi due paesi non sono stati in grado di fermare il flusso di migranti illegali e di droga verso gli Stati Uniti. Dopo però un colloquio con la presidente del Messico Claudia Sheinbaum, avvenuto ieri, Trump ha accettato di rinviare di un mese l’introduzione dei. La presidente messicana, ha affermato il neo presidente degli Stati Uniti, invierà 10 mila soldati al confine per vigilare sui flussi.