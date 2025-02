Oasport.it - Davide Stella: “Prima vittoria importante, mi ispiro a Sagan. Sogno una medaglia alle Olimpiadi”

, 18enne friulano di Fiumicello in forza alla UAE Team Emirates Gen Z, nell’ultima tappa del Tour of Sharjah ha messo la sua firma sul primo successo italiano di questo 2025. Già campione del mondo su pista juniores nell’inseguimento a squadre e nella madison,è considerato uno tra i velocisti emergenti in campo nazionale.Cosa ha significato per te latra i professionisti al Tour of Sharjah?“Sia per me che per la squadra era molto, era la corsa di casa e quindi molto sentita. Sono felice di essere riuscito già a vincere, è unache mi dà grande morale per la stagione”.Tra gli U23 hai ottenuto vittorie importanti. Questo ha portato la UAE Team Emirates ad ingaggiarti nella sua squadra giovanile: qual è stato l’impatto con la nuova realtà?“E’ una formazione molto organizzata e sono felice di poter vestire questa maglia.