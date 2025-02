Secoloditalia.it - Dalle toghe sfregio anche agli avvocati: no all’invito delle Camere penali. «Sconcertante»

Non solo al governo. I magistrati girano le spalle, rifiutando l’invitoall’inaugurazione del loro anno giudiziario, prevista a Milano per il 7 e l’8 febbraio. La notizia è stata resa nota alla Camera penale di Milano. «Prendiamo atto, con sconcerto, della scelta dei vertici della magistratura milanese di non accogliere l’invito rivoltogli in occasione della inaugurazione dell’anno giudiziario deisti italiani», ha commentato in una nota la Giunta dell’Unioneitaliane, sottolineando che «voltare le spalle,gli, respingendo immotivatamente il loro invito, appare, ancora una volta, la dimostrazione che la magistratura ritiene, del tutto impropriamente, di essere l’unico soggetto autorizzato a parlare di giustizia, pretendendo di continuare ad esercitare il proprio diritto di veto su tutto ciò che non le è gradito».