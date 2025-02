Dall’Atalanta all’Atlanta Latte Lath è il calciatore più costoso della storia della MLS

Leggi su Sportface.it

Emmanuelè un nuovo giocatore dell’Atlanta United. Il club statunitense ha pagato una commissione di trasferimento pari a 22 milioni di dollari al Middlesbrough, una cifra da record per la MLS. In precedenza, la cifra più alta mai raggiunta risultava essere quella pari 16.2 milioni che l’FC Cincinati aveva speso per Kevin Denkey dal Cercle Brugge, lo scorso novembre.ha firmato un contratto pluriennale con scadenza nel 2028 e opzione di rinnovo per il 2029. “È un attaccante con un ritmo eccellente e un buon istinto per il goal“, ha dichiarato il direttore sportivo dell’Atlanta, Chris Henderson. “La sua capacità di allungare il campo aggiungerà un’altra dimensione al nostro attacco“.vanta un’esperienza in Serie A nel proprio curriculum. L’attaccante ha debuttato come professionista con l’Atalanta nel 2016, quando aveva diciassette anni.