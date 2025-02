Ilgiorno.it - Dalla Saffa alla storia. Addio al cultore della vita di un tempo

Era talmente innamoratodel suo territorio che quando ne parlava gli brillavano gli occhi. Per tutti Ermanno Tunesi era lo storico, anche se lo è diventato per passione. È morto all’età di 86 anni e domani mattina nella chiesa parrocchiale di Boffalora sopra Ticino, si svolgeranno i funerali. Tantissime le pubblicazioni da lui prodotte, per anni Tunesi è stato il presidente dell’associazione storica La Piarda. Ha organizzato mostre, seminari, convegni e, giusto per ricordarlo, ha aiutato anche tantissimi giovani nella realizzazione delle loro tesi di laurea. Ma, soprattutto, è stato uno dei più profondi conoscitori dello storico stabilimentodi Magenta, oggi al centro dell’attenzione per quello che sarà il suo futuro. Per Tunesi una vera e propria passione. Entrò nello stabilimento come semplice dipendente e divenne uno degli amici più fidati dell’ingegner Pietro Molla.