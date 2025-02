Liberoquotidiano.it - "Dal tramonto all'alba": la fuga in Messico di due assassini

DALALL'Sky suspense ore 23.15 con George Clooney, Salma Hayek e Harvey Keitel. Regia di Robert Rodriguez. Produzione USA 1996. Durata: 1 ora e 48 minuti LA TRAMA Dopo un colpo grosso due criminali(uno è George Clooney ai primi passi in cinema) scappano inprendendo una famiglia in ostaggio. Il gruppo arriva in un locale per camionisti che sembra un ottimo rifugio. E invece è la padella nella brace . Il posto è infestato da vampiri. PERCHE' VEDERLO perché è uno degli horror più divertenti di fine secolo, con un soundtrack di prima qualità e una sulfurea Salma Hayek come principessa vampira. Niente da stupirsi se ha avuto vari seguiti e ispirato una serie TV