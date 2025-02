Ilprimatonazionale.it - Dal Mega ai dazi, tutte le trappole di una (falsa) opposizione tra Trump e l’Europa

Roma, 4 feb – Sembra già un copione già scritto: l’Unione europea e Donaldcome avversari inconciliabili, visioni del mondo contrapposte a contendersi le sorti politiche del mondo. I diritti dell’uomo contro l’autocratura arancione e la broligarchia, per i progressisti. La libertà contro la burocrazia di Bruxelles e le sue follie ideologiche, per tutti gli altri. Ma comele contrapposizione già scritte, suona come una trappola., Musk eLa minaccia di– poi in parte rientrata – dinei confronti di Messico, Canada e Cina (i primi due al 25%, il gigante asiatico al 10%), e la possibilità non troppo remota di misure simili anche verso il Vecchio continente ha mandato in subbuglio le cancellerie europee, che promettono di reagire. Nel frattempo su X Musk ha lanciato lo slogan: Make Europe Great Again.