Calciomercato.it - Dal caos all’euforia: il Milan scatenato rinasce col mercato

Ecco cosa è successo nel corso dell’ultima giornata della sessione invernale delDal: ilcol– Calcio.itUn’ultima giornata di calciocome quella di oggi non la si viveva davvero da anni. I rossoneri hanno chiuso, come meglio, non potevano, regalandosi la ciliegina su una torta già importante, Joao Felix. Il portoghese è atterrato ao intorno alle 22.30, dopo che la dirigenza rossonera, grazie al lavoro di Jorge Mendes, aveva trovato l’accordo con il Chelsea, per il prestito oneroso. Un acquisto importante, che ha permesso di liberare Noah Okafor, che si è trasferito al Napoli.Ma la giornata infinita di oggi ha regalato tantissime emozioni, a partire dall’acquisto di Bondo dal Monza. Un affare chiuso in serata, dopo che Ismael Bennacer ha chiesto con forza di essere ceduto al Marsiglia.