Dal bonus sociale luce e gas a quelli sulla casa, come risparmiare sull’energia

Anche per il 2025 è stato confermato ilper le bollette die gas. Il sussidio è destinato alle famiglie con difficoltà economiche. Le agevolazioni riguardano tutte le forniture e saranno basate su requisiti Isee, che sono cambiati rispetto adello scorso anno. Per ottenerle è quindi necessario presentare la Dichiarazione unica sostitutiva.Un altro modo persulle bollette è l’efficientamento energetico della propria abitazione. La legge di bilancio per il 2025 ha però cambiato aliquote e procedure dei, e anche le procedure burocratiche devono adattarsi. Enea, l’agenzia che si occupa dei riconoscimenti di questi, pubblicherà presto il nuovo sito.Chi può ottenere ile gasI limiti Isee per ile gas del 2025 sono stati aggiornati ai nuovi parametri dell’inflazione con la legge di bilancio.