Dagli Usa a Berlino | Speranza prova a perdere ancora

Panico nella sinistra tedesca: in una situazione elettorale che pare già disperata, mancava solo la botta finale rappresentata dall'intervento di Roberto. Che invece è puntualmente arrivato nella forma di un tweet pubblicato sull'account ufficiale dell'indimenticabile ex Ministro della Salute: foto della folla berlinese radunatasi contro AfD, e commento “Grazie!” dell'esponente Pd. Ora, si potrebbero fare molte ironie sulla sola bizzarra circostanza che l'uomo dei lockdown e delle restrizioni abbia postato la foto di una manifestazione di massa: ma come, tutte quelle persone ammassate? E perfino senza mascherina? Un potenziale mega focolaio, secondo le lugubri e ossessive prediche delloche tutti (purtroppo) ricordiamo. Ma lasciamoil sarcasmo di oggi e le brutte eredità degli anni passati.