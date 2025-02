Dafne Keen rivela dove X-23 potrebbe comparire nel MCU dopo Deadpool & Wolverine

Leggi su Cinefilos.it

X-23nel MCUL’attrice di X-23,vuole unirsi agli Avengers ed esplorare avventure soliste più grintose nei futuri progetti del Marvel Cinematic Universe, come da leito in un’intervista esclusiva a The Direct. I suoi commenti arrivano mentre i Marvel Studios accelerano i loro piani di integrazione dei mutanti, sulla base del successo da 1,3 miliardi di dollari dilaè tornata a vestire i panni di Laura Kinney accanto aldi Hugh Jackman. Lo studio si è concentrato sull’espansione del suo roster di mutanti, con la conferma da parte di Kevin Feige che i personaggi degli X-Men sarebbero apparsi in più progetti fino ad Avengers: Secret Wars.Questo sarà più facile in futuro, dato cheè riuscito a collegare l’universo degli X-Men della Fox al MCU riportando in scena diversi personaggi amati dai fan, tra cui la Laura di, che ha conquistato il pubblico per la prima volta in Logan – Thedel 2017 prima di evolversi in una guerriera più esperta nella sua ultima apparizione.