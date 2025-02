Lettera43.it - Da Orlando a Gori, gli emissari di Schlein nel mondo delle imprese

Leggi su Lettera43.it

Ellyha iniziato un viaggio in 20 tappe nel terzo settore. «Per incontrare e dialogare con quel tessuto fondamentale del Paese – fatto di cooperative sociali, associazioni laiche e cattoliche,del volontariato e della cittadinanza attiva – che è un’ossatura preziosa della coesione sociale», si legge sul sito del Partito democratico. Bene, benissimo. Uncon cui la segretaria del Pd ha un legame, anche profondo, che combacia perfettamente col suo essere movimentista. E con l’aver spostato a sinistra la linea del partito, come dimostra la sintonia con la Cgil di Maurizio Landini e il sostegno dem al referendum contro il Jobs Act voluto dal sindacato.Ellycon Maurizio Landini (Imagoeconomica).Al Pd manca un canale di comunicazione cole della finanzaResta il fatto, però, che al Pd di Elly manchi un rapporto cole della finanza del Nord con cui in due anni la segretaria non è riuscita ancora a trovare un canale costante di dialogo.