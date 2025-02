Lopinionista.it - Da mercoledì 5 febbraio arriva “Ti Lovvo – Sopravvivere in amore con stile”

ROMA – Un manuale di sopravvivenza ironico e scanzonato per affrontare le relazioni amorose, con Emma Galeotti e tanti ospiti, da Virginia Benzi (Quantum Girl) alla scrittrice Cristina Chiperi, dal comico Adriano Moretti all’attore di “Mare fuori2” Artem Tkachuk e molti altri. Da, tutti i giorni, alle 18.05,“Tiincon”, il nuovo programma della direzione Rai Kids. Le puntate sono disponibili in boxset anche su RaiPlay.“Ticonin” è un programma multipiattaforma che simula la struttura di un podcast. La protagonista, Emma Galeotti è una giovane tiktoker dalla personalità cinica e disillusa, ma con un cuore inaspettatamente romantico. Nota sui social per essere una esperta di fallimenti amorosi, Emma ha deciso di esplorare il mondo dei sentimenti per capirci di più e setacciare la nebbia di pensieri a volte confusi e la paura di mettersi in gioco.