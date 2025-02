Bergamonews.it - Da marzo controllati 31mila giovani: funziona il servizio dell’Arma per prevenire reati notturni

Leggi su Bergamonews.it

Treviglio. Dal mese disono statinelle notti trevigliesi.I carabinieri della Compagnia di Treviglio continuano con i servizi ad alto impatto e visibilità, con militari in uniforme e auto con colori di istituto. I controlli hanno l’obiettivo die di raccogliere grazie a massicce attività di identificazione ogni elemento utile ad acquisire una sempre più efficace conoscenza del territorio.Avviato nel2024, il piano si affianca agli altri servizi perlustrativi operati quotidianamente sul vasto territorio dei Comuni ricadenti sotto la giurisdizione del comando di Treviglio. Le operazioni vedono la presenza dei militari nei pressi della stazione ferroviaria e in altri luoghi ritenuti di interesse, come il centro storico della cittadina.