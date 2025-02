Lanazione.it - Da giurista a infermiere, una scelta per la vita: “Ho seguito la vocazione”

Pistoia, 4 febbraio 2025 – Lo spunto è arrivato in un momento di salita, di quelle che laogni tanto presenta sul cammino. E così la direzione che sembrava tracciata è cambiata: dagli studi in giurisprudenza, ecco la virata verso le scienze infermieristiche. La storia è quella di Umberto Palma, oggi 34 anni, da Napoli a Pistoia con l’obiettivo di offrirsi al prossimo andando a colmare un vuoto che molto spesso si presenta: quello riconducibile alla mancanza di infermieri domiciliari sul territorio. “La decisione di iscrivermi a Scienze infermieristiche – dice Umberto ripercorrendo la sua storia – è arrivata dopo l’esperienza vissuta con mia madre. Si era ammalata e ha avuto bisogno di servizi a domicilio che troppo spesso si sono dimostrati insufficienti. Ho quindi visto coi miei occhi la grossa voragine territoriale che c’è in tema di servizi infermieristici e allora è come maturata in me unache mi ha indotto a lasciare gli studi in legge per dedicarmi a quelli in infermieristica”.