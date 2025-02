Sport.quotidiano.net - D femminile. Vola il terzetto di testa. Rainbow tiene la vetta

Leggi su Sport.quotidiano.net

Nel campionato di Serie D la capolistaLa Spezia ha nettamente battuto al palazzetto di Vezzano Ligure il Cus Genova con un eloquente 3-0. I parziali di 25-15, 25-19 e 25-10 parlano chiaro su un match a senso unico in cui le spezzine hanno sempre avuto in mano il pallino del gioco. Coach Saccomani ha schierato Annarelli, Bado, Bencaster, Benettini, Deste, Fiori, Grandeaux, Rossi e sui liberi Pilli e Perini. Le ragazze si sono tutte alternate, riuscendo a conquistare la tredicesima vittoria consecutiva al termine di una prova di livello che consolida sempre più il primato. Anche il Volley Colombiera prova a non mollare il colpo, imponendosi 3-0 sul fanalino di coda Spazio Sport. Di fronte al proprio pubblico le giallonere hanno dominato, chiudendo l’incontro in tre set, 25-18, 25-9 e 25-12, contro avversarie molto giovani.