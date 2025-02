Lanazione.it - Cupla incontra i rappresentanti della maggioranza in Consiglio regionale

Leggi su Lanazione.it

Arezzo, 4 febbraio 2025 – Le novità previste dalla Legge di Bilancio, le nuove forme di assistenza promosse dalla Regione Toscana, ma anche il temanon autosufficienza con le implicazioni che afferiscono al sistema di Rsa e Case famiglia, oltre ai problemi quotidiani che interessano tutti i pensionati. Sono stati questi i temi al centro dell’incontro che si è svolto questo lunedì 3 febbraio con i consiglieri regionali dipromosso dalè l’organizzazione che coordina le associazioni Anap Confartigianato, Associazione Pensionati Cia, 50&Più Confcommercio, Federpensionati Coldiretti, Fipac Confesercenti, Cna Pensionati, Fnpa Casartigiani e per l’appunto Anpa, il sindacato pensionati di Confagricoltura, nella cui sede si è svolto l’incontro odierno. Il presidente Angiolino Mancini ha accolto i consiglieri Vincenzo Ceccarelli, capogruppo Pd ine Lucia De Robertis, per illustrare le istanze dell’organizzazione che in provincia di Arezzo rappresenta 23mila iscritti.