Romadailynews.it - Cultura: nel 2023 boom di eventi e manifestazioni nei Municipi di Roma, ma calano le risorse

L’Agenzia per il controllo e la qualita’ dei servizi pubblici locali diCapitale (Acos) ha completato l’analisi delle attivita’li realizzate nei 15ni nel periodo 2019-, “evidenziando un quadro di forte ripresa del settorele territoriale, che mostra pero’ alcune criticita’ sul fronte delleeconomiche”. “I dati del– si legge nella nota di Acos – segnano un decisivo superamento della fase pandemica, con un aumento del 23 per cento dellerealizzate direttamente dairispetto al 2022 e un significativo +64 per cento rispetto al 2019.Anche lepatrocinate registrano una crescita sostanziale: +19 per cento sul 2022 e +64 per cento sul 2019. Particolarmente rilevante l’incremento delle giornate dedicate aglili, che risultano piu’ che raddoppiate (+110 per cento) rispetto al 2019, con una durata media degliche sale a 1,52 giornate contro l’1,28 del 2019”.