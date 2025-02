Cultura | il museo campano di Capua punta su l’accessibilità e il rilancio

Leggi su Ildenaro.it

Rendere ilProvincialedisempre più inclusivo, accogliente e valorizzato come autentico gioiello del territorio è l’obiettivo del progetto promosso dalla Provincia di Caserta e finanziato dal ministero dellacon fondi Pnrr. Ilha, infatti, avviato nei giorni scorsi un percorso formativo dedicato almuseale, con l’obiettivo di abbattere ogni barriera e rendere la visita un’esperienza coinvolgente per tutti. Attraverso una serie di incontri-laboratorio, il personale interno ha l’opportunità di approfondire le esigenze dei diversi tipi di pubblico e di apprendere strategie, metodologie e strumenti per rispondere in modo efficace alle loro necessità. Al centro di questo progetto i professionisti della cui preparazione e sensibilità saranno valorizzate per offrire un servizio sempre più personalizzato e di qualità, con particolare attenzione ai visitatori con disabilità visive, uditive e cognitive.