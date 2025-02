Sport.quotidiano.net - Ct Paolo Ciampi Coiano, il titolo regionale invernale nella 4° categoria femminile è tuo

Leggi su Sport.quotidiano.net

Prato, 4 febbraio 2025 - La provincia di Prato protagonista nel tennis sia a livello giovanile con la prima giornata di Coppa delle Province che in due finali dei tabelloni dei Campionati Invernali regionali. Festa per il Ctnel tabellone di 4°grazie al 3-0 rifilato allo Sport Lab 21. Decisive le affermazioni di Chiara Begal su Angelino per 6-4, 6-2, di Elena Montagni su Viola Nencioni per 6-1, 6-1 e del doppio Begal-Ferretti per 6-3, 6-4 ai danni di Oliveri-Santini. “Per il nostro circolo è una grande soddisfazione conquistare un– spiega il presidenteBerti – e dopo diversi anni festeggiamo con le nostre ragazze questa vittoria nel campionato di 4°. Proprio al nostro club si disputerà la fase di pre qualificazione di 4°delle pre quali Ibi 2025 per la 4°a conferma di un movimento sociale che è in fermento e con numeri importanti”.