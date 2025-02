Ilfattoquotidiano.it - Crozza veste i panni di von der Leyen alle prese con l’Europa a pezzi: “Ah, non abbiamo tutti le stesse regole su fisco e migranti?”

Maurizioè pronto a tornare con la sua satira. Da venerdì 21 febbraio e in prima serata sul NOVE e in streaming su discovery+, si riaccendono i riflettori del suo one man show di successo Fratelli di, che nell’ultima stagione è stato costantemente tra i programmi più visti del venerdì sera. In occasione della ripartenza, ai tanti personaggi divenuti virali in rete nel corso degli anni si aggiungono due nuove esilaranti maschere, quella della Presidente della Commissione Europea Ursula von der, intenta a rispondere a Elon Musk sulcon “Make Europa Niente Again”, e quella del giornalista e conduttore televisivo Bruno Vespa e i suoi “5 minuti”.L'articolodi von dercon: “Ah, nonlesu?” proviene da Il Fatto Quotidiano.