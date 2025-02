Crozza nei panni di Bruno Vespa | Ogni Stato ha un giornalista di regime! Mi sono saliti i cinque minuti – Il video

Leggi su Open.online

«Tutti gli Stati vogliono imbavagliar i giudici che rompono i cogl***ni,ha undiche tutte le sere, per, dice quello che fa felice il governo». Maurizioveste idinel promo di Fratelli di, show del comico di ritorno il 21 febbraio sul Nove. Lo fa riecheggiando il mini editoriale del, che ha suscitato polemiche in viale Mazzini (e non solo). «Vuol dire che siamo solo noi? Mi».I 5di @@fratelli@nove dal 21 febbraio pic.twitter.com/ena56FvJdl— Andrea Zalone (@AndreaZalone) February 4, 2025 L'articoloneidi: «ha undi! Mi» – Ilproviene da Open.