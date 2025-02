Agi.it - Crolla il tetto di una casa nel foggiano. Ferita una donna

AGI - Unadi 62 anni è rimastadal crollo deldella propria abitazione a Serracapriola, nel. La, che vive da sola nell'abitazione è stata trasportata e ricoverata in ospedale a Foggia: non è in pericolo di vita. L'allarme è scattato intorno alle 6 di oggi quando sul posto sono intervenuti I vigili del fuoco che hanno estratto la. L'abitazione si trova nel centro storico del paese e, stando a quanto dichiarato dal sindaco Giuseppe D'Onofrio, il cedimento delpotrebbe essere stato causato da infiltrazioni di acqua dopo le piogge degli ultimi giorni.