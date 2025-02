Tvzap.it - Crolla controsoffitto alla stazione Termini di Roma: panico e paura

Leggi su Tvzap.it

. L’incidente è avvenuto nel primo pomeriggio di ieri, lunedì 3 febbraio, presso il principale snodo ferroviario e metropolitano della città capitolina. Un utente ha fatto un video e il filmato è stato pubblicato dpagina Instagram “Welcome To Favelas”, divenendo virale in poco tempo. Tantain, ma per fortuna non ci sono stati feriti. Ancora incerta la causa dell’incidente. Sul luogo è intervenuta la polizia ferroviaria che ha ricostruito l’accaduto. (Continua.)Leggi anche: Guendalina Tavassi Instagram, l’influencer vittima di un furto? Ecco tutta la veritàLeggi anche: “Striscia la Notizia”, Valerio Staffelli aggredito a Milano: “Tu sei una mer*a”diNel primo pomeriggio di ieri èto parte deldi