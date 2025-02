Crociere Musolino Adsp | Indotto fondamentale per Civitavecchia e Lazio

Leggi su Periodicodaily.com

(Adnkronos) – "Dopo aver superato la soglia dei 3 milioni di turisti in transito nel porto di, l’anno scorso, traguardo mai raggiunto da nessun porto in Italia, oggi celebriamo il risultato di 3.459.000, un risultato importantissimo e straordinario, non solo su base nazionale, ma europeo e mondiale, visto che siamo secondi – e, ormai, .