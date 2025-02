Iltempo.it - Cristicchi: Essere fedele a me stesso è il super potere che porterò a Sanremo

Leggi su Iltempo.it

(Agenzia Vista) Milano, 04 febbraio 2025 “Non mi sento fuor d'acqua perché in realtà sono me. Non devo recitare nessuna parte e quindi porto quello che è la mia purezza, la mia sensibilità. È ovvio che conosco bene le dinamiche del Festival e quindi è importantissimo anche che voi siate qui. Stamattina abbiamo fatto questo incontro più intimo e sento dia mee quindi questa è la corazza, è ilpiù grande che posso portare lì.” Così il cantante Simone, durante la conferenza stampa a NonostanteMarras a Milano, rispondendo alle domande dei giornalisti sulla canzone che canterà a“Quando sarai piccola”. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev