Cristiano Ronaldo compie 40 anni | Io il migliore della storia

AGI - Nessuno come lui., 40domani, ne è convinto, ha sempre creduto sulle sue qualità e non ha mai nascosto l'orgoglio per una carriera costellata di trionfi personali e collettivi, con una valanga di gol e grandi giocate. Il fuoriclasse portoghese, oggi all'Al-Nassr di Stefano Pioli, in un'intervista rilasciata al programma spagnolo El Chiringuito, affronta tanti temi. "Penso di essere il giocatore più completo che sia mai esistito - le sue parole -. Ovviamente è la mia opinione, ma non mi manca nulla, sono forte di testa, nei calci piazzati, ho un buon sinistro, sono veloce, forte fisicamente, ho una buona elevazione.Poi ognuno ha i suoi gusti, c'è chi preferisce Messi, Pelè o Maradona, giusto così e lo dico con il massimo rispetto, ma dire che io non sono un calciatore completo è una bugia.