Lortica.it - Cristian Bucchi è il nuovo allenatore dell’Arezzo: accordo biennale

L’S.S. Arezzo annuncia di aver affidato la guida tecnica della prima squadra a, che ha firmato un contrattoha iniziato la sua carriera dacon la Primavera del Pescara, squadra in cui aveva concluso la sua esperienza da calciatore. Nel marzo 2013 ha fatto il salto in prima squadra, debuttando in Serie A.Nel corso degli anni ha maturato esperienza sulle panchine di Gubbio, Torres, Maceratese, Perugia, Sassuolo, Benevento, Empoli, Triestina e Ascoli.La società augura altecnico un grande in bocca al lupo per questa avventura in amaranto!Foto S.S. ArezzoL'articoloè ilproviene da Arezzo News.