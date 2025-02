Lanotiziagiornale.it - Crisi senza fine per Stellantis: crollano ancora le immatricolazioni

Ladell’auto non si ferma. E non si arresta neanche il calo delleper, sempre più in difficoltà anche a inizio anno. Per quanto riguarda il mercato italiano, a gennaio si registra il sesto calo mensile consecutivo: le, stando ai dati del ministero dei Trasporti, sono state 133.692, il 5,86% in meno rispetto allo stesso mese dello scorso anno. Il 2025 si apre quindi così come si era chiuso l’anno scorso, con venditein calo per il settore automotive. Giù ledelle auto, crollaA gennaio si registra un calo del 17% per le autovetture a benzina, con una quota di mercato ora del 26,9%. In discesa anche i diesel (-41,6% e quota del 9,6%). Aumentano invece gli acquisti di veicoli mild e full hybrid (+10,6% e quota del 44,6%).