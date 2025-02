Puntomagazine.it - Crimini contro i minori: quando la casa diventa un luogo di terrore

Leggi su Puntomagazine.it

ilche dovrebbe essere più sicuropericoloso, chi protegge i più deboli?La protezione dei bambini deve essere una priorità assoluta per la società. È compito di tutti vigilare affinché nessun minore sia mai lasciato solo di fronte alla violenza.Negli ultimi anni, in Italia, diversi casi di violenza domestica hanno scosso profondamente l’opinione pubblica. Tra questi, l’omicidio del piccolo Giuseppe Dorice a Cardito nel 2019 e il recente caso dei fratellini picchiati a Cosenza. Episodi che sottolineano l’urgenza di proteggere ida abusi familiari e che ci portano a riflettere su quanto ancora debba essere fatto in termini di prevenzione e tutela.Il caso di Giuseppe Dorice a Cardito (2019)Un bambino vittima di brutalità domesticaIl 27 gennaio 2019, Giuseppe Dorice, 7 anni, è stato brutalmente ucciso a Cardito (Napoli) dal compagno della madre, Tony Essobti Badre.