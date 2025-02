Gamberorosso.it - Cresciuto con i mitici tortelloni al ragù di nonna Milena amati anche dai Baustelle: storia di Lucio Corsi, l'outsider di Sanremo

Leggi su Gamberorosso.it

C’è chi arriva apassando per talent show, major discografiche e tormentoni estivi. E poi c’è, che parte dalla cucina dellain Maremma e finisce sul palco dell’Ariston con un compagno di duetto quantomeno inaspettato: Topo Gigio. Un ristorante tipicamente toscano, a conduzione familiare e ormai rinomato per la pasta fatta in casa. È questo il posto dove è nato eil giovane cantautore, tra tortelli maremmani – grandi e con generosa farcia – ale un piatto di acquacotta, preparato dalle tenaci mani di.IdelladiTutto comincia in provincia di Grosseto, nel paesino di Castiglion della Pescaia, nella quiete della Maremma. Qui, dal 1960, il ristorante Macchiascandona è un punto di riferimento per la cucina toscana autentica.