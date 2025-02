Sport.quotidiano.net - "Cremona, occasione persa. Per me meritiamo di più"

Cento torna a fermarsi, bruscamente. La trasferta diè indigesta ai biancorossi, che durano 8 minuti e poi si piantano, facendosi sopraffare dall’aggressività e dalla furia al tiro della Juvi, che in poco più di 90 secondi ha scavato il primo e decisivo solco, per poi gestire quasi tutto il resto del match senza particolari problemi. La Sella, oltre all’inatteso black-out del primo quarto, ci ha poi messo anche del suo, perdendo 22 palloni (12 dei quali all’intervallo) e tirando non bene, con basse percentuali. Questi, gli ingredienti della sconfitta, la diciassettesima in stagione e la decima lontano dalla Baltur Arena. "Abbiamo perso un’molto importante e ci deve essere molto rammarico per questo, perché certe partite vanno vinte – dice il gm Nicolai –. Con grande presunzione, resto convinto che siamo più forti noi, ma loro hanno avuto più fame e più voglia di vincere.