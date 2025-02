Ilrestodelcarlino.it - "Così mettiamo in contatto scuola e mondo del lavoro"

Contrastare la dispersione scolastica e favorire scelte consapevoli tra i giovani studenti delle superiori. È con questi obiettivi che, fino ad aprile, continueranno le attività del Centro per l’impiego di Vignola presso gli istituti "Agostino Paradisi" e "Primo Levi" di Vignola, volte appunto a prospettare agli studenti le opportunità di formazione e di impiego che si trovano davanti alla loro età. "L’iniziativa – spiega una nota dell’Agenzia regionale per ildella Regione Emilia-Romagna - formalizzata da protocolli di collaborazione tra le due scuole e l’Agenzia regionale per il, prevede incontri di informazione e orientamento, rivolti alle classi terze, quarte e quinte, durante i quali gli operatori e le operatrici del Centro per l’impiego illustreranno le dinamiche del mercato del, le tipologie contrattuali esistenti, le opportunità di formazione post-diploma (come i percorsi ITS e IFTS) e gli strumenti per la ricerca attiva di, inclusi la stesura del curriculum e le modalità di candidatura alle offerte.