Formiche.net - Così il governo fa scudo sul prezzo del gas

Leggi su Formiche.net

Una misura pensata per evitare aggravi sulle spese energetiche, che potrebbero verificarsi a causa delle tensioni geopolitiche e delle possibili speculazioni. Questa l’iniziativa delper l’abbassamento deldel gas destinato a cittadini e imprese che il ministro dell’Ambiente e della Sicurezza energetica, Gilberto Pichetto Fratin, ha messo nero su bianco firmando un decreto. In questo modo si provvede ad “anticipare l’allocazione di parte della capacità di stoccaggio per facilitare il riempimento delle riserve nella successiva campagna di iniezione”, spiegano dal Mase.La finalità del decreto Entrando nel merito del provvedimento, dal prossimo primo aprile fino al 31 marzo 2026 viene messa a disposizione una quota fino a 5000 milioni di metri cubi. All’interno della capacità riservata al servizio uniforme, è proposta anche quella pluriennale, per erogare il gas stoccato in un periodo più lungo rispetto a quello standard.