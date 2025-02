Lidentita.it - Così Elon Musk può riportare l’Ue sulla Terra

Leggi su Lidentita.it

manda in tilt le sinistre europee e manda ai pazzi i tecnocrati dell’Unione europea, eppure il suo appello a rendere l’Europa di nuovo grande, anzi ancora più grande – una Mega Ue – non è un attacco.non fa che prendere la palla al balzo e forte del successo in America sta .puòL'Identità.