Cos’è il World Cancer Day e perché si celebra il 4 febbraio?

Il 4il mondo si unisce per una causa comune: aumentare la consapevolezza sul cancro, promuovere la prevenzione e garantire un accesso equo alle cure. IlDay, istituito dalla Union for InternationalControl (UICC) e sostenuto dall’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS), nasce con l’obiettivo di contrastare le disuguaglianze nell’assistenza ai malati di cancro e incentivare azioni a livello personale, collettivo e governativo. Ogni anno milioni di persone, organizzazioni e istituzioni partecipano a questa iniziativa per ridurre l’impatto della malattia e migliorare le possibilità di sopravvivenza.La data del 4non è casualein questo giorno, nel 2020, è stata firmata la Carta di Parigi contro il Cancro durante ilSummit Againstfor the New Millennium.