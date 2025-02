Thesocialpost.it - Cosa succede se l’asteroide colpisce la Terra nel 2032? Gli incredibili risultati della simulazione

C’è davvero la possibilità che un asteroide colpisca lanel? E se si, quali potrebbero essere le conseguenze? Domande che tanti esperti si stanno ponendo dopo che i calcoli degli scienziatiNASA e dell’ESA hanno confermato la possibilità di un impatto nel dicembre. Il sasso spaziale, chiamato 2024 YR4, avrebbe per la precisione una chance di 1,2% di centrare il nostro pianeta.Leggi anche: “Colpito in mezzo alla strada, violenza folle”. Marina La Rosa, cos’è successo al figlioA causa delle dimensioni e delle probabilità di impatto,è stato classificato con un punteggio di 3 sulla scala di Torino, un sistema ufficiale dell’Unione Astronomica Internazionale (IAU) sviluppato proprio per inquadrare il rischio di simili eventi. Si basa su valori da 0 a 10, dove zero è rischio nullo e dieci equivale alla collisione di un colosso in grado di mettere a repentaglio la civiltà umana e innescare le estinzioni di massa.