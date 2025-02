Quifinanza.it - Cosa sono i dazi e perché se ne parla tanto

Negli ultimi tempi, il tema deiè tornato prepotentemente al centro del dibattito economico e geopolitico. Le tensioni commerciali tra Stati Uniti e Cina, le politiche protezionistiche annunciate da Donald Trump e le nuove strategie economiche dell’Unione Europea hanno riacceso l’attenzione su questo argomento. Maesattamente icosì importanti per l’economia globale?Qual è il significato deiimposte applicate sulle merci importate da un Paese a un altro.Lo scopo principale deiè proteggere l’economia di un paese e regolare il commercio internazionale, impedendo pratiche commerciali sleali e favorendo determinate politiche per mantenere gli equilibri finanziari.Oltre a essere strumenti di politica economica, infatti, ivengono spesso utilizzati come leve diplomatiche nelle dispute commerciali tra Stati.