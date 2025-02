Liberoquotidiano.it - "Cosa ho dovuto subire perché non odio Israele": la denuncia che terremota l'Onu

Leggi su Liberoquotidiano.it

L'ONU ha boicottato la sua Consigliera speciale per la Prevenzione dei Genocidi, la kenyota Alice Wairimu Nderitu, 57 anni. “Colpa” delle sue posizioni imparziali sullo Stato ebraico, rispetto alla tendenza filopalestinese che prevale all'Onu. La Nderitu ha sempre rifiutato di definire «genocidio» la campagna militare israeliana iniziata nell'ottobre 2023 a Gaza come reazione ai massacri terroristici di Hamas nei kibbutz e ai lanci di razzi palestinesi. Per la funzionaria, l'operazione israeliana, pur tragica per l'altissimo numero di morti civili, è una «guerra», non un «genocidio». Due giorni fa lei stessa lo ha confermato in un'intervista a Johanna Berkman di Air Mail Weekly: «Sapevano che io non sono una corte legislativa e che solo una corte legislativa può determinare se s'è verificato un genocidio.