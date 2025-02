Ilrestodelcarlino.it - Cosa fare oggi 4 febbraio a Bologna: arte, spettacolo e teatro

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

, 31 gennaio 2025 - Non sapete come trascorrere la giornata sotto le Due Torri? Ci pensiamo noi, pubblicando la lista di tutti gli eventi in programma in città. Ecco. Dalle 18 alle 20, si torna da Angelica per l’esperienza immersiva di Cronotopo 0. Alle 18, in Salaborsa, Maurizio Molinari parla del libro “La nuova guerra contro le democrazie. Così le autocrazie vogliono stravolgere l'ordine internazionale”, con Angelo Panebianco e Stefano Folli. Previsti i saluti del presidente regionale Michele de Pascale e di Daniele De Paz, presidente della Comunità ebraica di. Alle 21, il Duse ospita Vasame,con Marisa Laurito. Sempre alle 21, Andrea Dianetti è sul palco del Dehon con Non ci pensare.