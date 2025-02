Sport.quotidiano.net - Cosa dice il calendario. Un febbraio da massimizzare

Con la finestra di calciomercato messa alle spalle, possiamo spostare la nostra concentrazione esclusivamente al campo giocato. Dopo un mese di gennaio estremamente positivo per il Pisa, con dieci punti conquistati in quattro partite, frutto di tre vittorie e un pareggio, adesso è iniziato unpiù compresso (appena tre le gare in programma), ma altrettanto importante, considerando che ogni giornata rappresenta novanta minuti in meno verso la fine del campionato. Il primo avversario per la squadra di Inzaghi sarà uno ostico storicamente: il Cittadella. Reduce dalla sconfitta contro lo Spezia, e con il dente avvelenato dal "caso Degosus" dell’andata, che permise ai nerazzurri di vincere a tavolino, i veneti sono alla ricerca di punti all’Arena sabato alle 15. In contemporanea, il Sassuolo di Grosso sarà ospite del Mantova (appena una vittoria nelle ultime cinque).