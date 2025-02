News.robadadonne.it - Cosa c’è nel paniere Istat 2025 e perché il Codacons ha protestato

Sorprese e polemiche per l’aggiornamento del, che fotografa le abitudini di spesa degli italiani e comprende l’elenco dei beni e servizi per il calcolo dell’inflazione.Escono dal, ad esempio, tamponi e test sierologici per il Covid, mentre entrano prodotti come gli shorts da donne, la lampada da soffitto, la camera d’aria per la bicicletta, il cono gelato, le spazzole tergicristalli e il topper per materasso, reso celebre dalla trasmissione 4 hotel, con Bruno Barbieri.E proprio quest’ultimo prodotto ha fatto storcere il naso al, l’associazione dei consumatori, che ha contestato l’entrata di “pantalone corto da donna, lo speck e il topper per il materasso, quest’ultimo sull’onda lunga di programmi televisivi che hanno pubblicizzato i benefici di tale prodotto trasformandolo in una moda del momento,”.