Ilfattoquotidiano.it - Cosa accadde quando ci stancammo dei social – Romanzo di una pagina da leggere dopo il 2050

Noi eravamo diversi. No: noi eravamo migliori. Ed era certo che fosse così. Noi il terzo stadio, la comprensione dei principi e della loro devianza, noi la speranza che sempre consegue gli errori.Capitolo 1: 1990L’aberrazione dei media era cominciata con la generazione dei nostri avi, la prima a possedere la tecnologia in maniera diffusa. Un nuovo benessere. Su schermi voluminosi, la rete dei satelliti rilanciava in tutto il mondo immagini e suoni e concetti, animando il nuovo spirito democratico del tempo. Cento, mille, milioni avevano visto l’uomo andare sulla Luna e l’avevano sentito; con un tasto sul telecomando potevano accendere canali dispensatori di felicità. Tutti avevano accesso alla cultura e all’informazione: vennero creati programmi per diffondere l’istruzione, il sapere, la verità.