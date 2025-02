Iodonna.it - Corto, spettinato, super trendy: alcune idee su come realizzare il taglio amato anche dalle celebrity di Hollywood

Capello, sbarazzino, ma senza rinunciare a un po’ di volume. Lo shaggy pixie cut impazza tra le, ma è perfettoper chi ha voglia di “darci un” senza rinunciare a stile e, soprattutto, comodità. Il nome di questo hairstyle di tendenza deriva dall’associazione di due iconici tagli di capelli: il primo è il pixie cut,linee minimali, il secondo, invece, è lo shaggy, che si distingue per l’evidente scalatura e la piega spettinata. Capelli: storia del pixie cut guarda le foto Shaggy pixie cut, ilpreferitoDa Halley Berry a Kristen Stewart, passando per Zendaya, questo audacedi capelli è quasi un “rito di passaggio” per le star amanti delle acconciature corte.